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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ريال مدريد يهنئ رونالدو برقم تاريخى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:42 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
وكالات
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هنأ فريق ريال مدريد هدافه التاريخي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد مباراة يوفنتوس ومضيفه إنتر ميلان، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو بهدفيه أمام إنتر ميلان، وصل إلى قمة كرة القدم، حيث أصبح أفضل هداف في تاريخ الساحرة المستديرة، برصيد 763 هدفا.

وذكرت الصحيفة أنه رغم الجدل الدائر حول أرقام جوزيف بيكان، الذي كان يعد أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، وأرقام الأسطورة البرازيلية بيليه، إلا أنه وفقا لسجلاتها الدقيقة، فإن رونالدو أصبح أفضل هداف في التاريخ بشكل رسمي.

وصدق الحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع "تويتر"، على ما قالته صحيفة "ماركا".

وقال النادي الملكي: "أفضل هداف في تاريخ نادينا، هو أيضا أفضل هداف في تاريخ كرة القدم العالمية، تهانينا لكريستيانو رونالدو".

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين لفريقه يوفنتوس قاده بهما للفوز على إنتر ميلان (2-1)، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

يذكر أن شبكة "سكواكا" أعلنت في 21 يناير الماضي، أن رونالدو، وصل إلى هدفه رقم 760 في مسيرته الكروية، تخطي النمساوي-التشيكي بيكان (759 هدفا)، وأصبح أفضل هداف.

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