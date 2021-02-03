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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تتهم الاتحاد الأوروبى بإثارة التوترات فى أيرلندا الشمالية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:18 ص
مايكل جوف
مايكل جوف
وكالات
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اتهم وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، الاتحاد الأوروبي بإثارة التوترات المجتمعية في أيرلندا الشمالية، بعد أن تخلى عن خططه لوقف تصدير اللقاحات إلى المملكة المتحدة.

وقال «جوف» إن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي أثارت الغضب وأدت إلى تآكل الثقة»، حسبما أفاد موقع «ديلي ميل».

وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، إلى أن «الضرر قد وقع»، وأن الكتلة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع.

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