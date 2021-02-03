رئيس الوزراء الهولندى: إغلاق البلاد سيستمر حتى 2 مارس المقبل
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:21 ص
وكالاتطباعة
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، أن معظم إجراءات الإغلاق في البلاد المطبقة منذ أكتوبر الماضي، ستظل سارية لأسابيع بسبب مخاوف من كورونا المتحور.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "لا مفر من تمديد الإغلاق الحالي الكامل تقريبا حتى 2 مارس على الأقل"، على الرغم من انخفاض أعداد الحالات في البلاد.
وأضاف: "الحكومة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستستمر في حظر التجول المسائي الذي أثار أعمال الشغب".
وسجلت هولندا أكثر من 985 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف وفاة بالفيروس.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال: "لا مفر من تمديد الإغلاق الحالي الكامل تقريبا حتى 2 مارس على الأقل"، على الرغم من انخفاض أعداد الحالات في البلاد.
وأضاف: "الحكومة لا تزال تدرس ما إذا كانت ستستمر في حظر التجول المسائي الذي أثار أعمال الشغب".
وسجلت هولندا أكثر من 985 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف وفاة بالفيروس.