مباحثات قطرية أمريكية لتعزيز العلاقات العسكرية

بحث رئيس أركان القوات المسلحة القطرية غانم بن شاهين الغانم مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي، سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تخلله «استعراض العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها».ويتمركز في قطر نحو 13 ألف جندي أمريكي أغلبهم من سلاح الجو في قاعدة «العديد» على بعد 30 كم جنوب غرب الدوحة.