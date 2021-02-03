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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيئة الأركان الأمريكية تفشل فى الاتصال بجيش ميانمار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:06 ص
مارك ميلي
مارك ميلي
وكالات
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أفادت وكالة "رويترز" بأن الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، حاول بلا جدوى الاتصال بجيش ميانمار بناء على طلب من البيت الأبيض.

وقال مسؤول للوكالة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الجنرال مارك ميلي لم يتمكن من الاتصال بجيش ميانمار.

وجاءت محاولات التواصل الفاشلة من جانب ميلي بعد أن احتجز جيش ميانمار زعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم أونغ سان سو كي وآخرين في وقت مبكر يوم الإثنين ردا على "تزوير الانتخابات".

وأشارت "رويترز" إلى أن جيش ميانمار يتمتع بعلاقات قوية مع الصين ولا يتفاعل كثيرا مع الجيش الأمريكي.

وفجر الإثنين انتشرت عربات الجيش ونصبت الحواجز العسكرية في شوارع عاصمة ميانمار نايبيداو، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد واعتقال الزعيمة أونغ سان سو كي.

وفي بيان بثته قناة تلفزيونية محلية مملوكة للجيش، أعلن الجيش حالة الطوارئ حفاظا على "استقرار" الدولة، ردا على إدعاءات التزوير التي طاولت الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2020، التي فازت فيها أونج سان سو تشي مجددا.

وجاء في البيان الذي تلاه تلفزيون مياوادي أن "حالة الطوارئ سارية في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد، تبدأ من تاريخه تماشيا مع المادة 417 من دستور 2008.

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