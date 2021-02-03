جمال حسان: المسودات فى صورتها الأولى كتابة حرة لا تهم أحدا

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وفي هذا الصدد قالت الكاتبة جمال حسان: كتابة الحروف على الورق بالقلم الرصاص بالنسبة لى متعة ومزاج شخصي وتعودت أن أشترى أقلاما كثيرة جيدة ومعها مبراة وأستيكة وعندى منها علب جديدة ومحافظ عدة لم تفتح بعد وأحرص على وضعها فى مكان واضح بجوارالكتب فوق الرفوف فى المنزل وأيضا فى السيارة. أضع أوراقا وكراسات صغيرة وعدة أقلام رصاص وجاف بألوان مختلفة فى أسهل مكان يمكن الوصول إليه.الكلمات أحيانا تأتى مفاجأة كصدى لفكرة طارئة أو منظر طبيعى على الطريق أو حوار فى الراديو أو موقف خاطف ولافت فى لحظته. فى وقت ما كنت أكتب السطورأثناء وقت الغذاء بين فترتى العمل مثلا فى المستشفى أوالعيادة – كطبيبة- من وحى اللحظة وكأن دماغى يتنفس هواءا منعشا فأتعامل مع مايأتى من مفاجأت غير سارة تحتمها مشاكل العمل والظروف المحيطة الضاغطة.أحتفظ بالكثير من الأوراق والكراسات التى تحوى كتابة "خام" من وقع اللحظة على مر السنوات وغالبا أسجل التاريخ واليوم والمكان وخاصة فى أثناء السفر والرحلات وفيما بعد عندما أتأمل تلك السطور ربما أسترجع شيئا مدهشا من تلقائية الشحنة الزمانية والمكانية التى صاحبتها.إذا إتيح لى بعض الوقت وراجعت الكراسات وراق لى ماكتبت ووجدت أنه جدير بتشكيل وحدة ناضجة وتجربة فنية تستحق أن أطورها فأعود لها أكثر من مرة وأكتبها سواء فى سياق قصة قصيرة أو كجزء من نص يتطور على مهل فى كراسة آخرى عبرسنوات.وأردفت حسان: أحاول أن أحتفظ لكل نص بملف فيه مايخص الموضوع من أوراق بحثية وأفكار متصلة بخطط لكتابته لكن مايحدث لأننى لا ألتزم بالخطة المسبقة وبرغم أن بعض الخطط تبدو مشوقة وواعدة لكن لاتكتمل.عندما أجد الوقت المناسب للتركيز فى الكتابة أتحرك على صفحات بيضاء بالقلم الرصاص وأكتب براحتى حتى إذا إكتمل النص تركته قليلا لأعود ثانية مرة بعد مرة فى صفحات جديدة مع ضبط النحو وإعادة صياغة الجمل والحوار. بعد ذلك أكتبه على الكمبيوتر وفى ذلك كتابة تالية تتشكل مع الكلمات طول الوقت وغالبا لا يشبه النص فى شكله الأخير الكتابة الأولى إلا فى الشخوص والخطوط الرئيسية.حاولت عدة مرات أن أبدأ النص مباشرة على الكمبيوتر لكن بعد صفحات عدت لهواية القلم الرصاص والورق ثم أنتهى إلى الكمبيوترفى كتابة النص فى صورته قبل الأخيرة وعادة ما أحتفظ بأكثرمن مسودتين، أو ثلاثة ورقية وإثنتين فى نسخ الكترونية.وحول ما خسره الأدب والنقد بالتحول للوسائط الحديثة في الكتابة٬ حيث كان يمكن للكاتب نفسه الرجوع للمسودات المكتوبة بخط اليد ويشتغل عليها لكن الآن بعد ما يحذف فقرة يكون مستحيل الرجوع لها فهل هذا يعد سلبيا أم إيجابيا علي العملية الإبداعية الكتابية٬ أكدت: بالنسبة لى، فمسودات ومخطوطات النصوص فى صورتها الأولى ليست إلا مجرد تفاعل ذهنى وكتابة حرة لا تهم أحدا ويبقى هناك إهتمام أكاديمى وبحثى فى جامعات العالم مرتبط بكبار الكتاب فى شتى صنوف الإبداع خاصة فى تتبع سيرتهم الذاتية وتوثيق ذلك كجزء من تأريخ الإبداع الإنسانى وفى ذلك يجتهد مؤلفون متخصصون لتتبع رحلة هؤلاء بالنسبة لمن تركوا بصمات فى النصوص الشعرية والرواية وقاموا بتأسيس جمعيات ومنتديات ومدارس فكرية وثقافية مثال فرجينيا وولف (1882-1941) الكاتبة الإنجليزية حيث كانت عضوا مؤسسا فى جماعة بلومزبرى حينئذ.مع غزارة الإنتاج والترحال والتفاعل مع الظروف الإجتماعية الصاخبة فى زمن ماقبل الكمبيوتر وتقنيات التواصل وتوثيق الأحداث نرى الشاعرالإنجليزى المعروف جورج جوردون بايرون (1788-1824) قد إستأثر لنفسه بمرافق خاص يلازمه فى معظم الوقت خاصة المناسبات الثقافية المجتمعية ويتولى جمع مراسالاته الشخصية وكتاباته ونشرها لتبقى لمن يتبعه للفحص المتأنى والتأريخ. وهناك بالطبع القارئ الشغوف أو جامع التحف الذى قد يحرص على إقتناء شيىئا حميما من كاتب شهير أو مفضل يضاف إلى مكتبته الخاصة كنوع من قراءة تلك الوثائق النادرة وتذكار جميل.