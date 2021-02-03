زيلينسكى يفرض عقوبات على عدد من القنوات الأوكرانية

فرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقوبات على شركة التلفزيون "تي في أوكرانيا" و7 شركات تلفزيونية أخرى، وعضو البرلمان عن حزب المعارضة "من أجل الحياة" تاراس كوزاك.وجاء في نص المرسوم أن القيود جاءت "تطبيقا قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المؤرخ في الـ2 من فبراير 2021 بشأن تطبيق التدابير الشخصية الاقتصادية الخاصة والعقوبات".وصرح كوزاك في وقت سابق، بأنه "مالك هذه الشركات التلفزيونية"، كما تربط وسائل الإعلام الأوكرانية هذه القنوات مباشرة بزميله رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة فيكتور ميدفيدتشوك.وتفرض العقوبات لمدة خمس سنوات وتشمل "حظر الأصول وتقييد العمليات التجارية ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وإلغاء أو تعليق التراخيص وغيرها من التصاريح".ويحظر القرار أيضا على شركات التلفزيون استخدام مورد تردد الراديو في أوكرانيا وإعادة بث البرامج التلفزيونية.