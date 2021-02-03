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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

شاب مؤهل عالٍ يحارب البطالة بشوارع طنطا.. عصام: «الشغل مش عيب»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:00 ص
عصام محمد
عصام محمد
أحمد فودة
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ضرب أحد شباب مدينة طنطا، التابعة لمحافظة الغربية، المثل في الكفاح ومحاربة البطالة والعمل في أي مهنة، بالرغم من حصوله على موهل عالٍ، ليصبح مثل يحتذي به جميع الشباب.

التقت "الدستور" بعصام محمد، أحد شباب مدينة طنطا، والذي يعمل في بيع زيوت الصبار على أحد أرصفة شارع محب بجانب كلية التربية بجامعة طنطا، من أجل الإنفاق على أسرته.

يقول "عصام": "تعودت على العمل منذ أن كان عمري 10 سنوات، فكنت أقضي إجازة العام الدراسي في تعلم المهن الشاقة داخل الورش وبعد انتهاء الإجازة أنتظم مرة أخرى في الدراسة، وفي مرحلة الجامعة وبعد التحاقي بكلية الحقوق كنت أعمل في أحد محال الملابس لكي أنفق على دراستي".

وأضاف: "تخرجت وحصلت على ليسانس حقوق قضيت فترة تدريبية في أحد مكاتب المحاماة، ولكن كان دخلي لا يكفي احتياجات أسرتي، فاستأجرت محلًا صغيرًا بمدينة كفر الزيات للإتجار في الملابس الجاهزة، وأكرمني الله وانتقلت إلى مرحلة أفضل في حياتي، ثم تزوجت وأكرمني الله بثلاثة أبناء".

وأوضح: "لم يحالفني الحظ كثيرا في عملي فأغلقت المحل وقضيت فترة بدون عمل، ثم تعرفت على أحد أطباء علاج البشرة وتقصف الشعر، وعلمت منه أن أفضل علاج لهذة الحالات هو زيوت الصبار الصحراوي، فقررت قراءة كتب لشرح هذه الطريقة والتعلم من خلال برامج اليوتيوب، واشتريت طرابيزة ووضعتها على أحد الأرصفة بشارع محب وبدأت في بيع تركيب هذه الزيوت ولاقت إعجاب الكثير من الشباب وكبار السن".

وأشار إلى أنه يتعاقد على الصبار الصحراوي وليس الصبار المتواجد في المقابر، لأن الصحراوي هو الذي يحتوي على الزيوت اللازمة للعلاج، موضحا أنه يوجد إقبال كبير من كبار السن على شراء زيوت علاج الخشونة.

واختتم حديثه قائلا: "الشغل مش عيب ولو مر بى الزمن مرة أخرى هختار عملي".
عصام محمد
عصام محمد

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