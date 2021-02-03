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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مانشستر يونايتد يسحق ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة بالدوري الإنجليزى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:58 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا وساحقا على ضيفه ساوثهامبتون 9-صفر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب اولد ترافورد في الأسبوع الـ22 بالدوري الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة في المركز الثاني مؤقتا..فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الـ12.

وفي مباراة أخرى، أقيمت اليوم بنفس الجولة فاز كريستال بالاس على نيوكاسل 2-1.

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