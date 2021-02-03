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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدرس العودة إلى معاهدة «السماء المفتوحة»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:22 ص
نيد برايس
نيد برايس
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدرس مسألة عودتها إلى معاهدة السماء المفتوحة، التي أعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب منها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي: "نحن ندرس هذه المسألة، وسنتخذ قرارنا في الوقت المناسب وحسبما نعرف، فإن روسيا لا تلتزم بهذه المعاهدة بشكل كامل".

يذكر أن معاهدة السماء المفتوحة التي وقعتها روسيا مع أكثر من 30 دولة غربية بينها الولايات المتحدة في 1992، دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وكانت تنص على إجراءات متبادلة لتعزيز الثقة في المجال الأمني والدفاعي، بما في ذلك تحليقات متبادلة للطائرات فوق أراضي الدول الأعضاء وتبادل المعلومات.

وفي مايو 2020 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، متهما روسيا بانتهاكها.

وفي يناير 2021، أعلنت روسيا من جهتها عن انسحابها من المعاهدة أيضا.

وفي وقت لاحق صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو ستكون على استعداد لدراسة العودة للمعاهدة في حال عادت واشنطن للالتزام بها بشكل كامل.

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