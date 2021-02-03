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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: لم نتواصل مع طهران منذ تولى بايدن السلطة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:54 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتواصل مع إيران منذ تولي السلطة، ولا تتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال متحدث الخارجية: الطريق لا يزال طويلًا قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران في 28 يناير الماضي بالعودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن بذلك.

وأضاف: "إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء".

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، ستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".

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