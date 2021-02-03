إطلاق قمر عسكرى روسى بواسطة صاروخ «سويوز»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نجاح إطلاق قمر عسكري روسي بواسطة صاروخ «سويوز-2.1 بي»، وبلوغه مداره بسلام.وقالت وزارة الدفاع، إن الصاروخ المتوسط من نوع «سويوز-2.1 بي» الذي انطلق يوم 2 فبراير في الساعة 23:45 بتوقيت موسكو من مطار بليسيتسك الفضائي التابع لوزارة الدفاع، في مقاطعة أرخانجيلسك شمال غربي البلاد، نفذ عملية ناجحة بإيصال قمر تابع لوزارة الدفاع إلى المدار المحدد له، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وأضافت أن إطلاق الصاروخ ومهمة إيصال القمر إلى المدار جرت وفق الجدول المخطط له، مؤكدة أن القوات الجوية الفضائية الروسية بدأت بالتحكم بالقمر من الأرض بعد وصوله إلى المدار، وأن جميع الأنظمة على متنه تعمل بشكل اعتيادي، والاتصال به مستقر.