رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلين تفرض ارتداء الكمامة داخل السيارات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:47 ص
ارتداء الكمامة داخل
ارتداء الكمامة داخل السيارات
وكالات
طباعة
تعتزم مقاطعة برلين الألمانية فرض الارتداء الإجباري للكمامة داخل السيارة في إطار مكافحة جائحة كورونا، على أن يستثنى من هذا الإجراء قاطنوا المسكن الواحد إن كانوا في سيارتهم.

وجاء ذلك وفقًا لما قررته حكومة الولاية، حسبما أعلنه ميشائيل مولر، عمدة المدينة.

وقال «مولر»، إنه كان من الضروري تشديد المرسوم في هذه المرحلة، وأشار إلى أن أعداد الإصابات بكورونا في برلين تراجعت «ونحن على طريق جيدة لكننا نريد أن نبقى على هذا ولن نغتر».

وتقرر ارتداء الكمامات أثناء التسوق وفي المواصلات العامة، وتسري القواعد الجديدة أيضًا على التجمعات وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وسيتم تعديل المرسوم الحالي للحماية من العدوى وفقًا لهذا.

موضوعات متعلقة

إصابة بدر بانون فى مران الأهلى.. وشكوك حول مشاركته فى مباراة الدحيل

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

إصابة بدر بانون فى مران الأهلى.. وشكوك حول مشاركته فى مباراة الدحيل

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ريال مدريد يهنئ رونالدو برقم تاريخى

دراسة: إصابات كورونا بين يهود لندن تتوسط أعلى النسب عالميا

إشبيلية يتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا

مانشستر يونايتد يسحق ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة بالدوري الإنجليزى

أيام زمان

تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

«لكل أغنية واحدة».. حكاية مها صبرى مع «الباروكة»

حكاية الفيلم الذي كان سببًا في طلاق سهير رمزي

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

حكاية صورة.. سعيد شيمى يساعد طفلة أمريكية فى ديزنى

مناقشة وتوقيع رواية إيبو العظيم بمركز الجزويت بالإسكندرية

عبدالمنعم زهران: «راديو.. درايو» تسرد العالم النفسى للعجائز

صدور «كتاب الحدوس» مختارات شعرية لــ على العامرى