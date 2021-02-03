رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو: السلالات الجديدة لـ كورونا تؤكد ضرورة تطبيق قواعد صارمة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:34 ص
جستن ترودو
جستن ترودو
أ ش أ
طباعة
قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو إن "استثناءات نادرة" لقيود السفر الجديدة سيتم قبولها لأسباب إنسانية، مستدركًا أن السلالات الجديدة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تنتشر الآن في كندا تعني أنه يجب تطبيق قواعد صارمة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال ترودو - في مؤتمره الصحفي - "منذ بداية هذا الوباء، كانت هناك قصص عن جنازات لم يتم إجراؤها، وكان يجب تأجيل حفلات الزفاف. لكن في نفس الوقت مسؤوليتنا هي التأكد من أننا نبقي الكنديين آمنين قدر الإمكان. هذه السلالات الجديدة مصدر قلق حقيقي".

وأعلن ترودو الأسبوع الماضي أن الركاب العائدين من الخارج سيضطرون إلى الحجر الصحي في الفنادق لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل عند الوصول، ولكن لم يتم تحديد موعد لبدء سريان ذلك القرار.

وتعد هذه الخطوة واحدة من عدة إجراءات تهدف إلى منع دخول الفيروس إلى كندا، لكنها تأتي بعد أن بدأت حالات الإصابة بالسلالات الجديدة للفيروس في الارتفاع.

وتقول كبيرة الأطباء الكنديين الدكتورة تيريزا تام إن ما لا يقل عن 148 حالة من السلالات الجديدة التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا قد تم تأكيدها في جميع أنحاء البلاد، حتى مع استمرار انخفاض الأعداد الإجمالية لحالات كورونا الجديدة.

وحددت السلطات الصحية في مقاطعات أونتاريو وألبرتا وبريتش كولومبيا - 135 من سلالة المملكة المتحدة و13 من سلالة جنوب أفريقيا.

وتقول وكالة الصحة العامة الكندية إنه لا يزال بإمكان الأجانب التقدم لدخول البلاد لأسباب غير أساسية تشمل دعم شخص يعاني من حالة حرجة، أو حضور جنازة أو التواجد مع أحد أفراد أسرته إذا كان يحتضر.

موضوعات متعلقة

تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

إصابة بدر بانون فى مران الأهلى.. وشكوك حول مشاركته فى مباراة الدحيل

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ريال مدريد يهنئ رونالدو برقم تاريخى

دراسة: إصابات كورونا بين يهود لندن تتوسط أعلى النسب عالميا

إشبيلية يتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا

مانشستر يونايتد يسحق ساوثهامبتون بتسعة أهداف نظيفة بالدوري الإنجليزى

أيام زمان

تكبدت 300 جنيه.. حكاية ساعة قضتها ليلى مراد مع رياض القصبجى

«لكل أغنية واحدة».. حكاية مها صبرى مع «الباروكة»

حكاية الفيلم الذي كان سببًا في طلاق سهير رمزي

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس

حكاية صورة.. سعيد شيمى يساعد طفلة أمريكية فى ديزنى

جمال حسان: المسودات فى صورتها الأولى كتابة حرة لا تهم أحدا

مناقشة وتوقيع رواية إيبو العظيم بمركز الجزويت بالإسكندرية