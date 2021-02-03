عبدالمنعم زهران: «راديو.. درايو» تسرد العالم النفسى للعجائز

انتهى الكاتب محمد عبد المنعم زهران٬ من عمله الإبداعي الأحدث٬ رواية "راديو.. راديو"٬ وهي العمل الروائي الأول لزهران خلال مسيرته الأدبية٬ بعد أربع مجموعات قصصية وعدد من المسرحيات وسلسلة قصص أطفال.وعن تجربته الروائية الأولى قال "زهران"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "تأخرت في كتابة الرواية لأنني كنت أود بناء منجز مميز في القصة القصيرة، حاولت في هذه الرواية أن أصنع شكلًا مغايرًا في البناء يلائم الفكرة، وأكثر ما سيطر عليّ أثناء الرواية؛ ألا أفقد القارئ في أي وقت أثناء القراءة، لذا اعتقد بأنها خرجت في سياق جاذب جدًا".تسرد الرواية العالم النفسي للعجائز، ومصادر خوفهم وألمهم، بجانب قصة حب "جميل وكوثر"، ويتحول الراديو الصغير إلى أشهر راديو في البلاد، كما تتحول قصة جميل وكوثر إلى قصة ملهمة عن الحب، وعلاقته بالخوف والأمان والراحة والجنون.يشار إلى أن "زهران" سبق وصدر له مجموعات: حيرة الكائن٬ بجوارك بينما تمطر٬ سبع عربات مسافرة، هندسة العالم٬ إضافة إلى أعماله المسرحية: أشياء الليل٬ زيارة عائلية٬ عبده الكاتب.