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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبدالرحمن على.. المذيع النحيف ذى الصوت الهامس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:11 ص
عبد الرحمن علي
عبد الرحمن علي
نضال ممدوح
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ظهر في عدة مشاهد قليلة في رائعة المخرج كمال الشيخ "ميرامار"٬ كما شارك في أفلام "فجر الإسلام"٬ "السكرية"٬ و"في بيتنا رجل"٬ إنه عبد الرحمن علي الفنان والمذيع التليفزيوني.

يقول عنه خطاب معوض في كتابه "شخصيات مصرية بين التهميش والنجومية": أطلق على عبد الرحمن علي٬ لقب النحيف ذي الصوت الهامس، كان واحدا من أقرب الإعلاميين لقلوب مشاهدي التليفزيون المصري خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، حيث عرف بوجهه الصبوح ونظراته الحائرة وملامحه الهادئة التي تدخل القلب بمجرد إطلالته على الشاشة وبنبرة صوته المميزة".

وهو واحد من جيل وزمن الإعلاميين المثقفين المحترمين، ولقد نشأنا وحرصنا في تلك الفترة على مشاهدة برامج التليفزيون المصري التي كانت مفيدة وجادة، وارتبطنا كثيرا كمشاهدين بمذيعي ومقدمي هذا البرامج.

وأذكر من هذه البرامج الجادة المفيدة "العلم والإيمان" و"عالم البحار" و"عالم الحيوان" و"خواطر الشيخ الشعراوي"و"أمسية ثقافية"، وحتى البرامج الترفيهية والفنية كانت نموذجا للبرامج التي تفيد بقدر ما تسلي مشاهديها وترفه عنهم، مثل: "نادي السينما" و"مجلة التليفزيون" وحتى برامج الأطفال، وكانت وراء كل برنامج من هذه البرامج جهود كبيرة تبذل، حتى تصل رسالتها إلى قلوب المشاهدين قبل عقولهم، وبرغم النجاح الفائق الذي حققته هذه النوعية من البرامج، فإن مقدمي هذه البرامج والذين كان منهم علماء بحق، لم يكونوا يتقاضون عنها سوى الملاليم.

وكان عبد الرحمن علي يقدم في التليفزيون المصري عددا من البرامج الثقافية والدينية، مثل البرنامج الثقافي "20 سؤال"، الذي كان يقدم فيه كتابا للمشاهدين، وكان يقرأ هذا الكتاب ثم يطرح على المشاهدين 20 سؤالا، وكذلك كان يقدم برنامجا دينيا اسمه "هدى الله"، الذي كان يستضيف فيه عددا من العلماء والمشايخ، وامتاز عبد الرحمن علي في تقديمه لبرامجه بهدوئه وأدبه الجم.

وبالنسبة لعمله بالفن فقد كان مقلا للغاية، وأذكر له أنه قام بأداء دور منصور باهي الشاب المثقف الثائر على القيود في فيلم "ميرامار"، مع شادية وعماد حمدي ويوسف وهبي ويوسف شعبان وعبد المنعم إبراهيم وسهير رمزي وأبو بكر عزت والمخرج كمال الشيخ سنة 1969، وقام أيضا بأداء دور هاشم بن الحارث في فيلم "فجر الإسلام"، الذي يعد واحدا من أشهر الأفلام الدينية والتاريخية مع محمود مرسي ويحيى شاهين ونجوى إبراهيم وسميحة أيوب والمخرج صلاح أبو سيف سنة 1971، ثم قام بأداء دور عبد المنعم إبراهيم شوكت في فيلم "السكرية" مع يحيى شاهين ونور الشريف ومرفت أمين والمخرج حسن الإمام سنة 1973، وأخيرا أدى دور "حازم الجوهري" في الجزء الرابع من مسلسل "ليالي الحلمية".

وقد ولد المذيع والفنان عبد الرحمن علي في يوم 7 أبريل سنة 1941، وتخرج في كلية الحقوق في سنة 1963، ثم بدأ العمل بالتليفزيون المصري في سنة 1964، وبعدها بسنوات التحق بالمعهد العالي للتذوق الفني، وبعد رحلة طويلة مع المرض رحل عن الدنيا في يوم 25 مارس سنة 1994، قبل أن يكمل عامه الثالث والخمسين بأيام قليلة.

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