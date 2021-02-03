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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور «كتاب الحدوس» مختارات شعرية لــ على العامرى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:20 ص
كتاب الحدوس
كتاب الحدوس
نضال ممدوح
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صدر حديثا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ مختارات من ثلاث مجموعات شعرية، تأليف علي العامري٬ بعنوان "كتاب الحدوس".

يتّضح، في قصيدة العامري، ميلها العميق إلى السرد، لذا نلاحظ هيمنة الفعل (المضارع تحديدًا) عليها. إنّها ليست قصيدة (غيابٍ)، بل قصيدة (تجلّياتٍ) تُعنى برصد ما يتحرك عبر الزمن.

وبحسب الناشر: نجاح علي العامري في الوقوف على هذه الحافات التعبيرية التي لا تتبع تقليدًا أو تترسّم نموذجًا سابقًا في هذا النوع من شعر الحب، يشبه نجاح الرسام التعبيري الذي تحاول لوحاته تحطيم المنظور، وكسر القوالب الكلاسيكية السائدة.

وأكد العامري أنه لا يمكن أن نقوى على تذوّق الشعر أو حتى كتابته إلّا إذا امتلكنا قدرة العودة إلى أُمّيّتنا الأولى في دهشة المشاهدة الأولى للأشياء ومحاولة تسميتها وهي مجلّلة بتلك الهالة القزحيّة التي ينهضها الأطفال في لثغتهم حينما يسمّون الأشياء لأول مرة.

يكتب الشّاعر علي العامري قصيدة المشهد، تلك القصيدة التي تتّكئ على عدد من المرجعيّات البصريّة، مثل السينما والمسرح والفنّ التّشكيلي.

ولعلّ النّماذج الشعرية التي تعتمد هذا النّوع من الكتابة في الشعر العربي، هي نماذج قليلة، إذا ما قورنت بالنّماذج المكتوبة في الشّعر العالمي.

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