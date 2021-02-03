روسيا تسلم منظمة الأمن الأوروبية فيديوهات لعنف الشرطة فى الدول الأعضاء
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:47 ص
أ ش أطباعة
سلمت وزارة الخارجية الروسية، وزيرة خارجية السويد رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن لينديه، مواد فيديو توثق استخدام الشرطة العنف ضد المحتجين في دول المنظمة.
وأشارت الوزارة - في بيان - إلى أن حوادث عنف الشرطة بحق المتظاهرين السلميين يتجاهلها باستمرار المسئولون ووسائل الإعلام الرئيسية في هذه الدول، ويتهموننا بما يقترفونه.
يذكر أن وزيرة الخارجية السويدية آن لينديه- التي تتولى بلادها حاليًا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا- وصلت إلى موسكو في زيارة رسمية أجرت في إطارها لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وأشارت الوزارة - في بيان - إلى أن حوادث عنف الشرطة بحق المتظاهرين السلميين يتجاهلها باستمرار المسئولون ووسائل الإعلام الرئيسية في هذه الدول، ويتهموننا بما يقترفونه.
يذكر أن وزيرة الخارجية السويدية آن لينديه- التي تتولى بلادها حاليًا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا- وصلت إلى موسكو في زيارة رسمية أجرت في إطارها لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.