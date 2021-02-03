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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «أحلام اليقظة» للفنانة غادة مراد بقاعة المسار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:18 ص
أحلام اليقظة
أحلام اليقظة
نضال ممدوح
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يفتتح في السادسة من مساء الأحد 7 فبراير الجاري٬ فعاليات المعرض الفردي للفنانة غادة مراد٬ والذي يقام تحت عنوان "أحلام اليقظة"٬ وذلك بقاعة المسار للفن المعاصر بالزمالك.

وبحسب إدارة المعرض فإن هذا المعرض هو الفردي الثاني للفنانة غادة مراد بقاعة المسار للفن المعاصر٬ ويضم أعمالها الأخيرة والتي تؤكد على استمرارية مسارها في الفن التجريدي.

المعرض مستوحي من انطباع الفنانة عن خيالها المنبثق من أحلام اليقظة التي تولد حوارًا داخليًا ومشاهد تجريدية تجسدها الفنانة في أعمالها الأخيرة.

المعرض سيتضمن اللوحات الأخيرة للفنانه والتي تؤكد على استمراريتها بخطى راسخة في الإبداع بالفن التجريدي٬ وهو المسار الذي بدأته الفنانه منذ نحو عشرين عامًا.

يذكر أن أن "غادة مراد" سبق أقامت معرضها المعنون بــ"فى الداخل" بقاعة الحسينى فوزى بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ديسمبر 2015.

كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية المحلية من بينها: صالون الخريف الرابع للأعمال الفنية الصغيرة 2000، مهرجان الإبداع التشكيلى الثالث 2009، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (38) مايو 2016، معرض بجاليرى المسار للفن المعاصر 2018، معرض باستديو مجدوب بالزمالك 2018،
- المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة (40) ديسمبر 2018.

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