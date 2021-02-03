حكاية صورة.. سعيد شيمى يساعد طفلة أمريكية فى ديزنى

نشر مدير التصوير السينمائي سعيد شيمي صورة من أرشيفه٬ يرجع تاريخها إلى نوفمبر عام 2000، وعنها قال إن الصورة خلال زيارته لمدينة الألعاب الترفيهية "ديزنى لاند" فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.وتابع "شيمي"، خلال منشور له عبر حساب الشخصي بموقع "فيسبوك": "كنا بالقرب من الكريسماس فحدث استعراض موسيقى جميل وعربة بابا نويل التى تجرها غزلان الرنة٬ ووجدت هذه الطفلة تحاول مشاهدة الاستعراض من خلف الحشود المشاهدة الكثيرة ولا تستطيع، فحملتها هكذا لتشاهد الحدث المبهج وكانت فرحة للغاية، صورنا بعد ذلك والدها الذى كان مشغولًا بتصوير الاستعراض".وسعيد شيمي، أحد أهم مديري التصوير السينمائي في العالم العربي، ولد عام 1943 في حي عابدين في القاهرة، وربطته صداقة عميقة بمحمد خان منذ أن كانا في طفولتهما، وعشق السينما والتصوير منذ طفولته، فصور أول أفلامه على شريط 8 مللي وهو في العشرين من عمره، وتخرج في المعهد العالي للسينما، واشترك كمتطوع في تصوير أحداث حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وهو أول من صور سينمائيًا تحت الماء في العالم العربي.وصور سعيد شيمي حوالي 75 فيلمًا تسجيليًّا وقصيرًا و108 أفلام روائية طويلة، من أهمها و"جحيم تحت الماء" و"العار" و"البرئ" و"الحب فوق هضبة الهرم"، فحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير والتكريم من مصر والخارج.وقام سعيد شيمي بتدريس مادة التصوير السينمائي والتلفزيوني في عدد من الكليات والمعاهد في مصر والدول العربية، واختير عضوًا ورئيسًا في لجان التحكيم السينمائية في مهرجانات دولية ومحلية، وله العديد من المقالات في جماليات وتاريخ الصورة السينمائية، كما أصدر أكثر من عشرين كتابًا في مجال التصوير السينمائي، من أهمها: "التصوير السينمائي تحت الماء"، و"تاريخ التصوير السينمائي في مصر"، و"أفلامي مع عاطف الطيب"، و"تجربتى مع الصورة السينمائية"، و"سحر الألوان من اللوحة إلى الشاشة"، و"الصورة السينمائية من السينما الصامتة إلى الرقمية".