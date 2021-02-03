هيثم نافل والى: ما زلت اعتمد على ما أكتبه بخط يدى

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملف تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرًا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.وفي هذا الصدد قال الكاتب العراقي هيثم نافل والي: الحقيقة بأنني اطلعت على العديد من مسودات الكتاب من خلال كتب تم نشرها عنهم، أمثال توفيق الحكيم، وجبران خليل جبران وغيرهم كثر، لكنها تبقى كتب تم نشرها لهم فيما بعد ولم ينشروها بأنفسهم وهذا أمر لابد من الوقوف عنده وتأمله ومن حقنا هنا أن نتساءل لماذا لم يتم نشرها إلا من خلال أقلام لا تعود لهم.نعم، هناك تغيرات كبيرة صاحبت هذا التحول الكتابي الذي جعل الكتاب يلجئون إلى ترك القلم والكتابة بواسطة الكومبيوتر مباشرة مع الأخذ بنظر الاعتبار ليس كل من يكتب لا يستمهل ويعتمد على مسودات سابقة تهيئ للعمل قبل المباشرة في دقة آليًا على الكومبيوتر.المسودات في رأيي مهمة لأنها تعتبر تدرج في نضج العمل الأدبي قبل أن يكون نموه كاملًا وناضجا وعليه فأنا بالنسبة لي مازلت اعتمد على ما أكتبه بخط يدي بشكل بسيط محاولًا تسليط الضوء على جوهر الفكرة التي تطاردني ثم بعد أن يسمح اي الوقت أقوم بتدوينها وخزنها في الكومبيوتر بعد أن أجري عليها التغيرات المطلوبة من حيث الأسلوب وتواصل الفكرة والكلمة وبالتالي الجملة الأدبية التي كنت قد رسمتها على الورق بشكلها الأولي والتي تسمى بالمسودة وهذا ما يحدث في الغالب إلا ما ندر وقتما أشعر بشعور يطاردني ويطلب مني تدوين شيئًا أو حالة ملحة لنشرها هنا وهناك أقوم بكتابتها مباشرةً على الكيبورد.تابع والي موضحًا: تبقى مسألة مهمة في الموضوع، إلا وهي الخسارة الناتجة بسبب هذا التطور وتلك التغيرات التي طرأت على حال وأسلوب وتكنك الكتابة. خسارة واضحة لا تحتاج إلى كثير من الذكاء لمعرفتها وتشخيصها. فهي بالنسبة لي تراجع وليس تقدم، هبوط وليس صعود. تفكك وليس تماسك. أبعد الكتاب خاصة وعامة الناس عن حالة الابداع المتوخاة والمنتظرة من هكذا أعمال وبات الأمر بعيدًا عن الجمال الفطري الذي كنا نمارسه ومبدعه عندما كنا نخط الخط ونبدع في رسمه ناهيك عن غياب الشعور بالجهد أو الفرحة المصاحبة أثناء الكتابة باليد حيث لك يترك لنا الكيبورد أي احساس بالنشوة التي كنا نحصل عليها ونحن نمارس الكتابة.