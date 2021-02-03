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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

يوفنتوس يفوز على إنتر ميلان بنصف نهائى كأس إيطاليا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:10 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
أ ش أ
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فاز فريق يوفنتوس على مضيفه انتر ميلان 2–1 بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو.

أحرز هدفي اليوفي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين 26 من ضربة جزاء و35 وهدف إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 9.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة الثلاثاء المقبل.

فيما سيواجه نابولي ضيفه أتلانتا غدا الأربعاء في المواجهة الثانية بذهاب نصف النهائي على أن يلتقيا مرة أخرى في مباراة العودة يوم 10 فبراير الجاري.

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