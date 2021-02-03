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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المؤلفة إنجى علاء تعلن بدء انطلاق تصوير مسلسلها كوفيد٢٥

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:04 ص
إنجى علاء
إنجى علاء
حسين الجندي
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أعلنت السيناريست إنجي علاء عن بدء تصوير مسلسل كوفيد٢٥ وهو سيعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١ نظرًا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

المؤلفة أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات وأضافت أن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.

المسلسل من بطولة النجوم يوسف الشريف واحمد صلاح حسني وايتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وامير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام واسلام جمال وزكي فطين وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ومسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.
إنجى علاء
إنجى علاء
إنجى علاء
إنجى علاء

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