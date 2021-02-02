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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العزاوى: حكومة الكاظمى تصر على إجراء الانتخابات فى موعدها

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:59 م
الدكتور رائد العزاوي
الدكتور رائد العزاوي
آية حسني
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علق الدكتور رائد العزاوي، الخبير السياسي العراقي، على حملة التشكيك في الانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر إجرائها في أكتوبر من العام الجاري، قائلًا: "هناك صراع قوى بين من يريد استعادة سيادة الدولة العراقية، وبين بقائها في حالة الفوضى، والتي تريدها بعض القوى الخارجية متمثلة في إيران وأذرعها وبعض الدول التي لديها أجندات معينة في العراق وأقصد تركيا".

وأشار العزاوي إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي تسعى بكل جهد لإتمام إجراء الانتخابات في موعدها وأن دعوات التأجيل هدفها إرباك الشارع العراقي.

ونوه العزاوي، خلال لقاء مع قناة "الحدث"، أن هؤلاء لا يريدون إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا أن هؤلاء يدعمون تيارات سياسية في العراق سواء الميليشيات الإيرانية أو الإخوان المسلمين وهم فقدوا ظهيرهم السياسي في العراق.

وكشف عن وجود أكثر من 100 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت في الترويج إلى عدم قدرة العراق على تأمين الانتخابات، موضحا أن تلك الدعوات جاءت مع زيارة بيلا سخارت، ممثلة الأمم المتحدة في العراق إلى إيران.

وقال العزاوي: "بلا سخارت حملت رسائل من طهران إلى بغداد، تقول إن إيران لن تتنازل عن حلفائها، وتستمر في وضع العراقيل لاجراء لانتخابات، ليس فقط بل أنها تحاول وضع العراقيل أمام حكومة الدكتور مصطفى الكاظمي".

وأشار إلى أن الرسائل التي حملتها بلاسخارت، تتلخص في أن إيران ستشارك في الانتخابات، ولكن ليس بوضعها الحالي، مضيفًا: "بمعنى أن يتم تفصيل الانتخابات على حسب أهواء إيران".

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