حسين زين يستعرض بمجلس النواب دور «الوطنية للإعلام» في تعريف المواطنين بحقوقهم

شارك مساء اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، تلبية لدعوة اللجنة لمناقشة دور الوطنية للإعلام في حقوق الإنسان وتعظيم هذا الدور بما يحقق هدف تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وأيضا الرد على الأكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر.واستعرض زين الدور الذي تقوم به إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام في تسليط الضوء على حقوق الإنسان في مصر من خلال برامجها التي تعرف كافه فئات المجتمع المصري بحقوقهم وواجباتهم وتقديم الخدمات الإعلامية لتبصير المواطن بحقوقه وحريته وأيضا مخاطبة المسئولين في تلبيه احتياجاته.كما تقوم الوطنية للإعلام بتسليط الضوء على المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية في مختلف المجالات وتقدم خدماتها للمواطنين كحق من حقوقهم.كما أوضح زين للجنه الدور الذى تقوم به الوطنية للإعلام في الرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.وفى هذا الصدد تم مناقشة توقيع بروتوكول تعاون بين الوطنية للإعلام ولجنة حقوق الإنسان يحدد المعايير التي تسهم بقوة فى مواجهة الشائعات والأكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر.