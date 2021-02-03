«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى المنشآت الخاصة بأسيوط، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة، فني كيماويات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالٍ أو متوسط.كما تتضمن الوظائف، فني كهرباء، فني نجار، فني سباك، فني تبريد وتكييف، فني نقاش، فني حداد، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون لديه خبرة سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01212222762، والتواصل مع المدير المسئول أشرف عبد الشافي، أو التوجه لمقر المنشأة في 28 المنطقة الإقليمية، الفتح، أسيوط الجديدة.