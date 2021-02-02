الأمن يكشف حقيقة فيديو الدقيق السيء بمخبز في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنا مقطع فيديو لأحد المواطنين انتقد خلاله سوء حالة الدقيق بأحد المخابز بمحافظة أسيوط.وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو (صاحب مخبز بلدي – مقيم بمحافظة أسيوط) وباستهدافه وفحص الدقيق المتواجد بالمخبز ملكه تبين صلاحيته للاستهلاك ومطابقته للمواصفات القياسية.وباستكمال الفحص بمعرفة الجهات المعنية بأسيوط تبين وجود نقص في وزن رغيف الخبز، وتبين كيدية الشكوى وسعى المذكور على نشر المقطع المشار إليه لتغيير استلام الحصة من أحد مستودعات الدقيق إلى مستودع آخر.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.