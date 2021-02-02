حريق بمخزن مستلزمات أسماك زينة أسفل عقار بالسويس

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمخزن أسفل عقار بالسويس، مساء اليوم الثلاثاء، دون أية خسائر في الأرواح أو إصابات.وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالسويس تلقت بلاغا من الأهالي بحريق شب في مخزن ببرج سكني مواجه لميدان الخضر بشارع الجيش، بحي السويس.ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للتعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعمارات المجاورة للمخزن.وكشفت المعاينة المبدئية أن الحريق شب في مخزن أعلاف حيوانات أليفة وأسماك زينة وطيور.وكان محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، قد أصدر قرارا صباح اليوم الثلاثاء، بغلق المخازن الموجودة أسفل العقارات السكنية، وتحرير محاضر للمخالفين.الجدير بالذكر أن قرار المحافظ بعد الحريق الذي شب في مخزن لتصنيع الأحذية أسفل عقار بمنطقة كرداسة بالجيزة، والذي استمر أكثر من يومين وتسبب في تصدع الأعمدة الخرسانية للعقار.