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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح البوستر الرسمى لفيلم «قمر 14»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:43 ص
فيلم قمر 14
فيلم قمر 14
دعاء عبد المقصود
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طرحت شركة السبكى المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قمر 14» البوستر الدعائي الرسمي للفيلم وحددت الشركة موعدا نهائيا لطرح العمل في دور العرض السينمائي في صيف 2021.

وانتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير الفيلم بالكامل، وأوشك على الانتهاء من مرحلة المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه في دور السينما المصرية، وهو أول تعاون بينه وبين الفنان خالد النبوي.

فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.
قمر 14
قمر 14

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