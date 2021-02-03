طرح البوستر الرسمى لفيلم «قمر 14»

طرحت شركة السبكى المنتجة للفيلم السينمائي الجديد «قمر 14» البوستر الدعائي الرسمي للفيلم وحددت الشركة موعدا نهائيا لطرح العمل في دور العرض السينمائي في صيف 2021.وانتهى المخرج هادي الباجوري من تصوير الفيلم بالكامل، وأوشك على الانتهاء من مرحلة المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه في دور السينما المصرية، وهو أول تعاون بينه وبين الفنان خالد النبوي.فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.