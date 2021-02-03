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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوسف الشريف يبدأ تصوير «كوفيد-25»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:11 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
دعاء عبد المقصود
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بدأ النجم يوسف الشريف تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "كوفيد-25"، منذ قليل، في اللوكيشن الرئيسي للعمل، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني الجديد، بعد أن انتهى فريق عمل المسلسل من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة بالعمل، كما انتهى المخرج أحمد نادر جلال من معاينة كافة أماكن التصوير.

وشهدت المشاهد الأولى من تصوير العمل حضور يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء، وعدد من النجوم المشاركين في المسلسل، إضافة إلى مسئولى شركة سينرجي المنتجة للعمل.

واستقر صناع المسلسل على تقديم العمل في 15 حلقة فقط بدلًا من 30، على أن يتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وتم الاستقرار على الفنان أحمد صلاح حسني وآيتن عامر، ومي سليم، وإسلام جمال، وديانا هشام، وإيناس كامل، وأمير صلاح الدين، ومن المقرر أن يشهد العمل الاستعانة بعدد كبير من ضيوف الشرف، فيما أوشكت المؤلفة إنجي علاء على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل بالكامل.

يذكر أن يوسف الشريف شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "النهاية"، وشاركه العمل عدد كبير من النجوم منهم؛ سهر الصايغ وناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومن إخراج ياسر سامي.
كوفيد 25
كوفيد 25

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