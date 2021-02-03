أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

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ويتحدد سعر الذهب عالميا بناءً على البورصة العالمية، خاصة وأن هناك سحبًا من الذهب اعتقادا أنه العملة الأمان للدول في حالة هبوط أو انهيار اقتصادها.