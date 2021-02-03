أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:57 ص
الدستورطباعة
يتساءل الكثير من العالم والمصريين خاصة عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-2-2021، وفقًا للتداولات الصباحية، حيث انخفض بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات بسوق الصاغة ومحالّ الذهب.
وننشر لكم في "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب اليوم في مصر، وعلى المستوى المحلي، شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر، فى بداية التعاملات الصباحية، ارتفاعًا كبيرًا، وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 1860.76 دولار للأونصة.
وعلى المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا عالميًا فى الوقت الذى صعدت فيه أسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي، لتقفز بما يصل إلى 7.4% قرب ذروة ستة أشهر، وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 1860.76 دولار للأونصة، وانخفض سعر أوقية الذهب الآن نحو 7 دولارات الآن.
وتراجع الذهب في مصر جنيهين ويبلغ سعر عيار 21، الأكثر مبيعًا وانتشارًا، 808 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في منتصف التعاملات صباح اليوم، الذي سجل 810 جنيهات، غير شاملة المصنعية.
سجل جرام الذهب عيار 24، هبوطًا خلال التعاملات اليومية، ليسجل 923 جنيهًا.
عيار 21
وسجل جرام الذهب عيار 21، تراجعًا ليبلغ نحو 808 جنيهات.
عيار 18
كما سجل جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 694 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب.
الجنيه الذهب
سجل الجنيه الذهب 6464 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.
أوقية الذهب عيار 24
فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27720 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.
كيلو الذهب عيار 24
وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 923 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1836 دولارًا.
وننشر لكم في "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب اليوم في مصر، وعلى المستوى المحلي، شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر، فى بداية التعاملات الصباحية، ارتفاعًا كبيرًا، وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 1860.76 دولار للأونصة.
وعلى المستوى العالمي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا عالميًا فى الوقت الذى صعدت فيه أسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي، لتقفز بما يصل إلى 7.4% قرب ذروة ستة أشهر، وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.8% إلى 1860.76 دولار للأونصة، وانخفض سعر أوقية الذهب الآن نحو 7 دولارات الآن.
وتراجع الذهب في مصر جنيهين ويبلغ سعر عيار 21، الأكثر مبيعًا وانتشارًا، 808 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في منتصف التعاملات صباح اليوم، الذي سجل 810 جنيهات، غير شاملة المصنعية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 24
سجل جرام الذهب عيار 24، هبوطًا خلال التعاملات اليومية، ليسجل 923 جنيهًا.
عيار 21
وسجل جرام الذهب عيار 21، تراجعًا ليبلغ نحو 808 جنيهات.
عيار 18
كما سجل جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 694 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب.
الجنيه الذهب
سجل الجنيه الذهب 6464 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.
أوقية الذهب عيار 24
فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27720 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.
كيلو الذهب عيار 24
وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 923 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1836 دولارًا.
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ويتحدد سعر الذهب عالميا بناءً على البورصة العالمية، خاصة وأن هناك سحبًا من الذهب اعتقادا أنه العملة الأمان للدول في حالة هبوط أو انهيار اقتصادها.
ويتحدد سعر الذهب عالميا بناءً على البورصة العالمية، خاصة وأن هناك سحبًا من الذهب اعتقادا أنه العملة الأمان للدول في حالة هبوط أو انهيار اقتصادها.