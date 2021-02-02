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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد تعرضهم لحادث.. تفاصيل الحالة الصحية للاعبي «المصري»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:09 م
لاعبي النادي المصري
لاعبي النادي المصري البورسعيدي
عمرو الشامي
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عن حالة لاعبي النادي المصري البورسعيدي الـ4 المصابين في حادث تصادم بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت إنه بفحصهم بمستشفى برج البرلس المركزي تبين إصابه أحدهم بجرح قطعي بالوجه وجروح سطحية والآخرين بحالة جيدة، وتم عمل اللازم، مشيرة إلى أنهم خرجوا.

وكان الدكتور عبدالرءوف حمد، مدير إدارة المستشفيات بكفر الشيخ، قد أكد في وقت سابق، أن مستشفى برج البرلس المركزي، استقبل 4 لاعبين مصابين من النادي المصري البورسعيدي، بعد اصطدام السيارة التي كانوا يستقلونها بـ"توكتوك"، وذلك أثناء عودتهم من مدينة برج العرب لمحافظة بورسعيد.

وأضاف لـ"الدستور" أنه تم على الفور نقل اللاعبين وسائق التوكتوك لمستشفى برج البرلس لتلقى العلاج اللازم.

وأوضح أن سيارة اللاعب كريم العراقي تهشمت أثناء الحادث، وكان بصحبته اللاعبون إسلام صلاح وجريندو وزياد فرج.

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