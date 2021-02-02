إيبارشية ملوي تستأنف فعاليات اجتماع القديس بولس الرسول

استأنفت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، فعاليات اجتماع القديس بولس الرسول لدراسة العهد الجديد بالكتاب المقدس.وشارك بالحضور أعداد من الأقباط بالإيبارشية، حيث ناقش الاجتماع اليوم تفسير وتأملات في سفر لوقا بالكتاب المقدس، بهدف التشجيع على قراءة وتفسير الإنجيل.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.