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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجان من محافظة الغربية والرقابة الإدارية فى زيارة مفاجئة للسنطة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:04 م
لجان من محافظة الغربية
لجان من محافظة الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شّكل المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أربع لجان للمتابعة حيث ترأس وكيل الوزارة المجموعة الأولى، وبرفقته مدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الأمن وقام بجولة متابعة لإدارة السنطة التعليمية على 7 مدارس، هي المدرسة الإبتدائية المشتركة بمسهلة، ومدرسة مسهلة الإبتدائية الجديدة ومدرسة الشهيد شوقي عرفه للتعليم الأساسي، ومدرسة السنطة الفندقية، ومخزن إدارة السنطة للتعليم الإبتدائي، ومدرسة السنطة التجارية المشتركة، وأخيرًا مدرسة مؤسسة النصر الإبتدائية.

وخلال المتابعة رصدت اللجنة وجود عدد من السلبيات بالمدارس منها: عدم انتظام العاملين في الحضور والإنصراف، وعدم نظافة الحمامات وعدم وجود مطهرات داخل الحمامات، ورصد عدد من المخالفات في الأمن والسلامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

أما المجموعة الثانية والتي يترأسها صبري الدسوقي وكيل المديرية، فقامت بمتابعة المدارس الخاصة بالإدارة، حيث تابعت مدرسة التربية الحديثة الخاصة بشبرا قاص، ومدرسة الفردوس الخاصة بشبرا بيل، ومدرسة الصفوة الخاصة بسحيم، وتم رصد عدد من الملاحظات والسلبيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

أما المجموعة الثالثة والتي يترأسها فتحي أبو هندي مدير عام التعليم الفني، فقد قامت بمتابعة 11 مدرسة تابعة لإدارة السنطة التعليمية، وتم رصد عدد من الملاحظات والسلبيات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

في حين قامت المجموعة الرابعة والمكونة من الشئون القانونية والأمن والتعليم الإبتدائي والثانوي بالمديرية بمتابعة غلق عدد من السناتر التعليمية للدروس الخصوصية بالسنطة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبتكليف من الرقابة الإدارية بطنطا لمتابعة المدارس والدواوين بجميع الإدارات التعليمية، للوقوف على مدى إنضباط وانتظام العاملين بدواوين ومدارس المحافظة، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بالتناوب بين العاملين.

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