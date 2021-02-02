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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تقليدها لمارلين مونرو.. أفخم مجوهرات أحلام (صور)

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:49 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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دائمًا ما تثير الفنانة أحلام الجدل فيما ترتديه من ملابس ومجوهرات فاخرة بثمن غالي، بالإضافة إلى ارتداء الأزياء المختلفة طوال الوقت، وآخرها تشبيهها بمارلين مونرو في أحدث إطلالة لها، حيث اعتمدت نفس التسريحة الخاصة بها، وارتدت فستانًا بتصميم مشابه، ولكن مع تعديلات بسيطة للغاية.

وارتدت مارلين مونرو قديمًا فستانًا من اللون الفوشيا، بعقدة فراشة كبيرة تزين أسفل الظهر، مع قفازات طويلة نفس اللون، وبنفس الإطلالة وخلال اختيار غلاف ألبومها الجديد ظهرت أحلام بفستان من اللون الأصفر الساتان تصميم زهير مراد كما ارتدت مجوهرات مشابهة لما ارتدته حينها مارلين، حيث اختارت العقد الفاخر الكبير مرصعًا بالألماس، وسوارًا ماسيًا ذهبيَا.

وليست المرة الأولى أن ترتدي الفنانة أحلام مجوهرات غالية الثمن، فهي تُفضل أن ترتدي أقيم وأغلى المجوهرات ولديها ذوق خاص بها.

وتعتبر مجوهرات كارتيبه الأقرب لقلب النجمة أحلام حيث تُفضل أن ترتدي منها أغلب إطلالاتها، من الياقوت والزمرد والعقود على شكل النمر وغيرها.

كما تعاونت مع مجوهرات معوض وارتدت منه أقيم المجوهرات، وتُفضل تصميماته في الأحجار الكريمة.

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