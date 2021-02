ألغاز العراب 2.. «الكحول» فى حياة آل باتشينو لمقاومة الوحدة والاندماج بالتمثيل

◄ الكحول فى مواجهة الصدمة



فى حياة آل باتشينو، أشهر نجم عرفته الشاشة، الكثير من التفاصيل الثرية، فإن النجم الذي اقتنص جائزة الأوسكار عام 1993، لم يدعمه سوى موهبته، حتى فى أحلك لياليه عاش وحيدا، يشكو من قسوة الأيام، فلم يجد أمامه سوى "الكحول" ليقدم له هذا الشراب دعما مزيفا، كلما احتاج إليه، وفى السطور التالية نلقى نظرة على سبب إدمان آل باتشينو الكحوليات، وكيف اعترف بهذه المشكلة فى حياته وقرر التخلص منها.قال آل باتشينو، فى أحد لقاءته التلفزيونية، إنه بدأ شراب الكحول في بداية حياته المهنية لأنه شعر أنه لم يكن لديه دائرة دعم لمساعدته على التأقلم مع نجاحه وشهرته، فحينما توفيت والدته شعر بالصدمة، حينها كان يبلغ من العمر 22 عامًا، وكان فى نفس الوقت تقريبًا الذى توفى فيه جده، لذلك وجد من "الكحول" ملاذه لاستمرار الحياة.عندما انطلقت مسيرته بعد أن لعب دور البطولة في الفيلم الشهير The Godfather ، التفت أيضا حينها إلى شراب الكحول، لأنه لم يكن لديه من يبحث عنه، ففى حوار له مع صحيفة ذا صن البريطانية، قال إنه بدأ شراب الكحول منذ سن مبكر، فى المنزل، حيث إن لدى الكثير من الناس أشخاص داعمة فى حياتهم "نظام دعم"، يمكّنهم من التعامل مع الشهرة، لكن لم يكن لديه هذا النوع من المساعدة.◄ الشراب كجزء من ثقافة التمثيلكما تحدث فى نفس الحوار، للصحيفة البريطانية، أن مجال التمثيل حينها كان يشجعه على شرب الكحول، قائلا: "لقد بدأت في الشرب أكثر فأكثر، ففي البداية، كان الشراب جزءً من ثقافة التمثيل، هناك نمطا في الشرب، يمكن أن يؤدي بك إلى حالة أخرى، مثل الشعور بدوامة أو الهبوط" حتى عرف باتشينو وسط أصدقائه بإدمانه الكحول، فكلما وجد نفسه يشعر بالإرهاق بعد كل أداء تمثيلي له، شعر بالحاجة إلى مكافأة نفسه.ووفقًا لسيرة آل باتشينو: A Life On The Wire ، فإنه أحب هذه الطريقة من الشراب التي بها يجعله الكحول فى عالم آخر، حتى تحول الأمر لديه إلى إدمان شرب الخمر، ولم يكن باتشينو قادرًا على التخلص من إدمانه لفترة طويلة، حيث قال:"أنا بحاجة إلى هذا المشروب بعد العرض، أنا حقًا بحاجة إليه"، ولكن سعى أصدقائه لجعله يترك الكحول، لأنهم علموا أنه أصبح يسبب له الكثير من المشكلات، بعدها اعترف آل باتشينو بمشكلته مع هذا المشروب، بفضل أصدقائه واتخذ قرارًا بالإقلاع عنه في عام 1977، قائلًا: "كنت أشعر بعد كل عرض، أنه يحق لي الحصول على مكافأة من الكحول، لكن الآن تحولت المكافأة إلى الآيس كريم والأوريو ".