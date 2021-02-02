محمد الباز يكشف مفاجأة: هذا هو دور أحمد مكي في «الاختيار 2»

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن دور الممثل أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2، سيكون موازي لدور هشام عشماوي في مسلسل الاختيار واحد.





وقال، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيس بوك"، أن أحمد مكي يلعب دور ضابط شرطة "اختار غلط"، وكريم عبد العزيز في المسلسل سيكون الضابط الذي "اختار صح".

وأضاف "الباز"، أن ربنا رزق البلد بغباء الإخوان، منوها أن الإخوان مجرد أن ظهر أحمد مكي بصورة ضابط الشرطة انطلقت ضده حملات تشويه ضارية.