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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة مكبرة للتفتيش على صيدليات السنطة فى الغربية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:37 م
حملة تفتيش على صيدليات
حملة تفتيش على صيدليات
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف الحملات علي صيدليات مركز السنطة، تنفيذًا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بالغربية وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية.

أسفرت الحملة بعد التفتيش عن ضبط ٥٧ مؤسسة صيدلية مخالفة، منها تغيب ٢٢ مدير صيدلية عن التواجد وتنفيذ الغلق الإداري على صيدلية بمركز السنطة، كما تم ضبط أدوية مهربة في ٧ صيدليات، وتم ضبط أدوية تأمين صحي وأدوية جدول أول فقرة (د) وكذا العثور على أدوية جدول تاني دون فواتير وأدوية مجهولة المصدر دون فواتير ومخالفة لمنشور رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٢ وأدوية تسبب الإجهاض من صنف ميزوتاك ممنوع وجودها بالصيدليات العامة وأدوية منشورات غش تجاري مخالفة للتسعير الجبري ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة.

وتم تشكيل هذة اللجنة بقيادة الدكتور خالد أصيل مدير الإدارة العامة الصيدلة وبعضوية منى شبل مدير التفتيش الصيدلي ومفتشي الصيدليات بالإدارة العامة للصيدلة، وهشام لملوم ويوسف عاطف وعبدالقوى غلوش وهيثم غرابة وميار سالم ومنير منير، بالتوجه الى مدينة وبعض قرى مركز السنطة بالاشتراك مع مفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمركز السنطة وداليا حجازي وأميرة يحي.

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