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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

على جمعة يطالب بنظام جديد لتدريب أئمة المساجد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:02 ص
الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة
كتب : عمرو رشدى
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قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان وشيخ الطريقة الصديقية، تعقيبًا على بيان وزير الأوقاف، نتقدم بالشكر لوزير محمد مختار جمعة على هذه المجهودات في مجال الدعوة وفي مجال رعاية المساجد وتنمية موارد الأوقاف، والتي نتمنى دائمًا أن يعود هذا الفكر – فكر الوقف- ومساهمة الأمة في بناء المجتمع وخدمة البلاد والعباد.

وأضاف «جمعة»، الملاحظ من الواقع عدة أمور: «الأمر الأول: أن المساجد مازالت في حاجة إلى مزيد من النظافة، وأن هيئة النظافة أو ترتيب قضية النظافة في المساجد تحتاج إلى إعادة نظر، وإلى فكر –كما يقولون- خارج الصندوق، أنا أعلم الملايين التي تنفق في هذا المجال، والملايين التي تنفق على المعينين من أجل هذا الغرض، ولكن أنا اتكلم على النتيجة النهائية، فالمرجوا من الوزارة الاهتمام بهذا الجانب؛ لأنه يمثل مظهرً حضاريًا تامًا».

وتابع: «القضية الأخرى: هي قضية إعداد الأئمة، والعدد المطلوب، وكذلك ضرورة وجود نظام جديد لتدريب الأئمة؛ لأن التدريب يتم بكمية لا تتناسب مع الاحتياجات، فالمرجو إدراج هذا في اهتمامات الوزارة والقيام بها، أما القضية الثالثة: هى الاهتمام بالراحة النفسية والاجتماعية للإمام، فهذا جانب ينبغي أيضًا أن نتعامل معه خارج الصندوق».

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