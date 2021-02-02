حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات بمركز السنطة بالغربية

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتكثيف الحملات على صيدليات مركز السنطة، تنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بالغربية وهيئة الدواء المصرية بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية.وأسفرت الحملة التي استهدفت ٥٧ مؤسسة صيدلية عن تغيب ٢٢ مدير صيدلية، وتنفيذ الغلق الإدارى الفوري إلى صيدلية بمركز السنطة، وضبط أدوية مهربة فى ٧ صيدليات والعثور على أدوية تأمين صحى وأدوية جدول أول فقرة (د)، وكذا العثور على أدوية جدول تانى بدون فواتير وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير ومخالفة لمنشور رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٢ أدوية تسبب الإجهاض من صنف ميزوتاك ممنوع وجودها بالصيدليات العامة أدوية منشورات غش تجارى مخالفة للتسعير الجبرى ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة.