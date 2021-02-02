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سياسي

«المشروعات الصغيرة» بمجلس النواب تطلق مبادرة «أهالينا لهم حق علينا»

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:30 م
النائب محمد كمال
النائب محمد كمال مرعي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة لدعم المرأة المصرية.

وأعلن النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إطلاق مبادرة لدعم المرأة المصرية، وذلك في ظل مبادرة القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، وتطوير 1500 قرية، وذلك بهدف خلق فرص عمل للشباب، وتستهدف هذه المبادرة دعم المرأة، تحت عنوان "أهالينا لهم حق علينا".

وتم التوافق خلال الاجتماع علي أن تتبني لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، هذه المبادرة، وكذلك المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تكليف الجهاز والمجلس بإعداد دراسات جدوي للمشروعات في إطار هذه المبادرة، وخاصة لمشروعات الحرف التراثية، وتستهدف المبادرة تمكين المرأة وتوفير فرص عمل.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة، بإجراء حوارات مجتمعية للمرأة في المحافظات  من خلال أفرع الجهاز ومقرات المجلس القومي للمرأة، وستشارك اللجنة في حضور هذه الحوارات للخروج بمنتج جيد.

وقال رئيس اللجنة: "واضح التناغم والتنسيق والتكامل بين الجهاز والمجلس، ونريد أن نستغل ذلك في إطلاق مبادرة جديدة في إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة لتطوير 1500 قرية، لتوفير مشروعات قابلة للتطبيق في الواقع خاصة مشروعات للحرف التراثية، ويكلف الجهاز بعمل دراسات جدوي لهذه المشروعات مع إتاحة التمويل وآليات التنفيذ وتحديد فترة زمنية محددة بمخطط المشروعات في المحافظات كنماذج في الوجهين القبلي والبحري".

ورحبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي، بالمبادرة، مؤكدة أهمية دعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة لتميكنها وتوفير فرص عمل لها، قائلة: "هدفنا الحفاظ وتطوير منتجات الحرف التراثية وتسويقها".

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