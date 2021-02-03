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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأطقم الطبية بجامعة المنصورة تبدأ فى تلقى لقاح كورونا (صور)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:15 ص
تلقى لقاح كورونا
تلقى لقاح كورونا
الدقهلية : عمرو الحوتى
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شهدت مستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها المتخصصة، اليوم الثلاثاء، بدء تلقي الأطقم الطبية للقاح كورونا المستجد.

فيما تلقى الدكتور الشعراوي، كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، اللقاح بعد تسجيل الاستمارة المطلوبة للموافقة على تلقي اللقاح، مطمئنًا  الجميع على سلامة اللقاح وأمانه.

كما دعا «الشعراوي» جميع الأطقم الطبيه في المستشفيات بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح طبقًا للإجراءات المتبعة.

كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبذله من جهود لتوفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

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