الأطقم الطبية بجامعة المنصورة تبدأ فى تلقى لقاح كورونا (صور)

شهدت مستشفيات جامعة المنصورة ومراكزها المتخصصة، اليوم الثلاثاء، بدء تلقي الأطقم الطبية للقاح كورونا المستجد.فيما تلقى الدكتور الشعراوي، كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، اللقاح بعد تسجيل الاستمارة المطلوبة للموافقة على تلقي اللقاح، مطمئنًا الجميع على سلامة اللقاح وأمانه.كما دعا «الشعراوي» جميع الأطقم الطبيه في المستشفيات بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح طبقًا للإجراءات المتبعة.كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يبذله من جهود لتوفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.