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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 ألفا إجمالي إصابات كورونا في الجاليات الفلسطينية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:25 م
كورونا في الجاليات
كورونا في الجاليات الفلسطينية
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أفادت وزارة الخارجية والمغتربيين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجالية بإيطاليا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف الجالية حول العالم إلى 12 ألفا و39 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم في صفوف الجالية، ليبقى عدد الوفيات 364 حالة.

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