12 ألفا إجمالي إصابات كورونا في الجاليات الفلسطينية

أفادت وزارة الخارجية والمغتربيين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف الجالية بإيطاليا، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في صفوف الجالية حول العالم إلى 12 ألفا و39 إصابة، منذ بدء الجائحة.وأضافت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم في صفوف الجالية، ليبقى عدد الوفيات 364 حالة.