«مصر للطيران» تسير رحلات العودة من السعودية أثناء تعليق الحركة

قالت وزارة الطيران المدني، قبل قليل، إن شركة "مصر للطيران" تسير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات إلى جمهورية مصر العربية أثناء فترة التعليق.وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى أنه من غير المعلوم متى سيتم السماح للسفر إلى المملكة العربية السعودية.جاء ذلك بعد أن أصدرت السلطات السعودية، اليوم، تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم، ومن بينها جمهورية مصر العربية، اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء 3 فبراير، في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.وأهابت شركة "مصر للطيران" بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم، من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.