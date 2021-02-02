الرئيس التونسي: الدولة موجودة والحريات مضمونة

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، أن الدولة مستمرة وأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمراريتها، موضحا أن الدولة موجودة والحريات مضمونة وليس هناك علاقة عداء بين الأمن والمواطنين، كما أكد أنه لا يقبل أن يتم ضرب المؤسسة الأمنية كما لا يقبل بضرب الحريات، فلا نظام بلا حريات ولا دولة بلا أمن.جاء ذلك بحسب بيان على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية خلال زيارة غير معلنة قام بها قيس سعيد إلى وزارة الداخلية، حيث عقد جلسة بحضور وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ومدير عام الأمن الوطني، وآمر الحرس الوطني، ومدير عام وحدات التدخل، وكاتب عام الوزارة، رئيس الديوان بالنيابة.وأوضح الرئيس التونسي أن الأمن في خدمة الدولة لا في خدمة أي جهة أخرى مجددا دعمه للأمنيين، وأشار في هذا السياق إلى محاولات البعض توظيف المؤسسة الأمنية واستغلال الأوضاع الحالية لمصلحتها.وأعرب سعيد، عن ثقته في وعي الشعب التونسي، مؤكدا ضرورة تحقيق مطالبه في إطار التعايش السلمي بين السلطة والحرية، فلا وجود لأحد فوق القانون.وقبل زيارته للداخلية، قام رئيس الجمهورية التونسية بجولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إليهم، وقد عبر الكثير منهم عن ثقتهم ودعمهم المطلق لسيادة الرئيس داعين إلى سرعة التحرك من أجل إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي تعيشه.