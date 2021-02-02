رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لجنة تفتيش من صحة الغربية لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:13 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وهيئة الرقابة الإدارية بضرورة متابعة كافة المنشآت الصحية بصفة دورية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوي.

وتشكلت لجنة موسعة بقيادته يرافقه الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي وأعضاء التفتيش المالي والإداري ومكافحة العدوي للمتابعة والتفتيش على المنشآت الصحية بمركز السنطة، للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة فضلًا عن التأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر جميع المستلزمات والمهمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوي ومتابعة تطبيق نظام التشغيل التجريبي لتانك الأكسجين الجديد.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تقرر رصد مدى توافرها، بتشكيل لجان للمتابعة، والتفتيش على جميع المستشفيات، والمنشآت الصحية بالمحافظة، بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة، بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها، والمرور علي المرضي والاطمئنان على صحتهم والاستماع إلى شكواهم.

موضوعات متعلقة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

محمد الباز يكشف مفاجأة: هذا هو دور أحمد مكي في «الاختيار 2»

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

إصابة 4 لاعبين بفريق المصرى ونقلهم إلى مستشفى بكفر الشيخ

إصابة بدر بانون فى مران الأهلى.. وشكوك حول مشاركته فى مباراة الدحيل

الوزراء يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

غزل المحلة يحقق المفاجأة ويهزم الزمالك بثنائية

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ديزني تعد مسلسلًا مستوحى من أجواء بلاك بانثر

وفاة «الكابتن توم» أحد رموز الكفاح البريطانى ضد كورونا

فريق «مسبار الأمل» الإماراتي: فرصة واحدة للدخول بنجاح لمدار المريخ

Libya Sport.. تردد قناة ليبيا الرياضية الثانية على نايل سات 2021

أيام زمان

حكاية الفيلم الذي كان سببًا في طلاق سهير رمزي

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

قبل صدور «تفاصيل السنوات الأخيرة».. كُتب سلطت الضوء على حياة السندريلا

بيان توضيحي من إدارة «القاهرة للكتاب» حول المعارض الافتراضية

المصرية اللبنانية تطرح طبعة جديدة من «شوارع لها تاريخ»

«قصة صورة» تجمع الأبنودى وأمل دنقل بعد تخرجهما من الثانوية