فتح المجال لشركات الطيران المصرية لإعادة العالقين بالسعودية

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني عن تعليق الرحلات الجوية الدولية بين المطارات المصرية والسعودية على مختلف شركات الطيران السعودية والمصرية، ابتداءً من الساعة التاسعة مساء الأربعاء، وذلك عقب قرار السلطات السعودية بمنع دخول غير السعودية الى اراضيها والقادمين من 20 دولة على مستوى العالم من بينهم مصر، نتيجة تفشى فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، أنه سيمسح لشركات الطيران المصرية بتسيير رحلاتها إلى مطارات المملكة لنقل المصريين المقيمن هناك إلى المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة، بينما لن يسمح بتسيير رحلات لنقل الركاب إلى السعودية، وذلك لمختلف شركات الطيران السعودية والمصرية الخاصة والوطنية.وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على مختلف الرحلات المغادرة والقادمة من المطارات السعودية، بعد تفشى الفيروس القاتل بمختلف المدن السعودية.