الخارجية الأمريكية: لم نتواصل مع النظام الإيراني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها لم تتواصل مع النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يمكن حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس الأمريكي.وأشارت الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة العربية، إلى أنه لا يزال الطريق طويلا قبل دراسة أي مقترح من إيران.وكان حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، من أن إيران باتت قريبة من صنع المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، مجددا استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي في حال عادت إيران للالتزام به.وقال بلينكن، في مقابلة مع محطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "إيران على بعد أشهر من أن تصبح لها القدرة على إنتاج مواد انشطارية كافية لسلاح نووي"، محذرا من أن الفترة قد تنخفض إلى "أسابيع حال واصلت إيران رفع القيود الواردة في الاتفاق النووي"