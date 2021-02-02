السويد: لا توجد بيانات كافية حول لقاحات كورونا التابعة لـ«استرازينيكا»

قالت إدارة الصحة العامة السويدية إنه لا توجد بيانات كافية حول ما إذا كانت لقاحات فيروس كورونا المستجد، أو كوفيد-19، التابعة للشركة البريطانية "استرازينيكا"، فعّالة في الفئات العمرية الأكبر سنا.وذكرت الإدارة، في بيان على الإنترنت نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "ترى وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح استرازينيكا آمن للاستخدام ويوفر استجابة مناعية جيدة. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن بيانات حول مدى فعالية اللقاح في الحماية من مرض كوفيد-19 الشديد في الفئات العمرية الأكبر سنًا".وكشفت إدارة الصحة العامة السويدية أنها ستعيد النظر في قرارها "لاحقًا في الربيع" عندما تتوفر المزيد من البيانات، مضيفة: "في انتظار هذه البيانات الإضافية، قررت إدارة الصحة العامة السويدية أن توصي باستخدام لقاح استرازينيكا مع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا في السويد".ويأتي القرار بعد مزاعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اللقاح الذي أنتجته جامعة أكسفورد البريطانية "غير فعالة تقريبًا" بالنسبة لهذه الفئة العمرية. كما نصحت ألمانيا بعدم إعطاء اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.في المقابل، دافعت شركة "استرازينيكا" عن اللقاح ضد الاتهامات بأنه غير فعال لمن هم فوق 65 عامًا.كما دافع مكتب رئيس الوزراء البريطاني مرارًا عن قراره بالضغط على "استرازينيكا"، وهو أمر أساسي لاستراتيجية التطعيم البريطانية.وتم التصريح بجرعات من اللقاحات التي تنتجها الشركة الأنجلو-سويدية للاستخدام فقط من قبل وكالة الأدوية الأوروبية - بعد أكثر من شهر من إعطاء بريطانيا الضوء الأخضر لها.وأثار طرح المملكة المتحدة السريع للقاحات فيروس كورونا انتقادات من كبار المسؤولين في بروكسل، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي اتهمت بريطانيا بتعريض صحة مواطنيها للخطر من خلال إصدار تصاريح طارئة لاستخدام اللقاحات.وقالت فون دير لاين: "بدأت بعض الدول في التطعيم قبل أوروبا بقليل، هذا صحيح. لكنها لجأت إلى إجراءات ترخيص التسويق الطارئة على مدار 24 ساعة".وأضافت: "اتفقت اللجنة والدول الأعضاء على عدم المساومة على متطلبات السلامة والفعالية المرتبطة بترخيص اللقاح. لذا، نعم، تركته أوروبا لاحقًا، لكنه كان القرار الصحيح. أذكركم أن اللقاح هو حقن مادة بيولوجية نشطة في الجسم السليم. نحن نتحدث عن التطعيم الشامل هنا. إنها مسؤولية ضخمة."وردًا على ذلك، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم: "اعتبرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية اللقاحات آمنة وفعالة وقمنا بطرحها على الأشخاص على أساس أولئك الأكثر ضعفًا والأكثر عرضة للدخول إلى المستشفى والموت المؤسف نتيجة للفيروس".وأضاف: "أنتم على دراية بالأساس المنطقي لتقديم الجرعة الثانية بعد 12 أسبوعًا، نظرًا لأنها تضمن إمكانية توفير الحماية لمزيد من الأشخاص".بالمثل، شنت فرنسا هجمات مماثلة على استراتيجية اللقاح البريطانية. فقد أشار وزير أوروبا في الحكومة الفرنسية، كليمنت بون، وهو حليف مقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى أن المملكة المتحدة "تخاطر".وقال بون: "إنهم يعتمدون بشكل أساسي على لقاح واحد، وهو لقاح استرازينيكا. لقد أخبرتنا ألمانيا بالفعل عن شكوك بشأن فعاليته للأشخاص فوق 65 عامًا."واختتم تصريحاته قائلًا: "لقد استخدمت المملكة المتحدة اللقاح في هذه الفئة العمرية. لذلك أفهم أنهم إذا كانوا في وضع صحي صعب، فإنهم يتحملون مخاطر إضافية، ولا أعتقد أن مواطنينا سيقبلون إذا أخذنا كل هذه المخاطر على الرغم من توصيات علمائنا".