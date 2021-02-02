غدًا.. عودة اجتماع البابا تواضروس الأسبوعي دون حضور

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعه الأسبوعي من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي، ويبث من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.ويعتبر هذا الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذي توقف خلال شهر يناير، حيث ترأسه قداسة البابا تواضروس لأخر مرة يوم 30 ديسمبر الماضي.